Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite

- Risolvere la crisi in Libia rimane una priorità assoluta per le Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenendo oggi alla videoconferenza del Comitato dei seguiti sulla Libia, meccanismo istituito per l’attuazione delle conclusioni raggiunte nella Conferenza di Berlino lo scorso 19 gennaio. Nelle sue dichiarazioni Guterres ha sottolineato come nelle ultime settimane e mesi si sia registrata una riduzione degli scontri, con una situazione di stallo intorno a Sirte e un confronto diretto tra le parti limitato. Il segretario generale Onu ha ricordato come lo scorso agosto, il primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, Fayez al Serraj e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk Aguila Saleh abbiano rilasciato dichiarazioni separate chiedendo un cessate il fuoco, la revoca del blocco petrolifero e il ritorno al processo politico. (segue) (Res)