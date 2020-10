Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho accolto con favore queste dichiarazioni e ho invitato tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo in un processo politico inclusive”, ha dichiarato Guterres, citando come altro passo positive l’incontro tra i rappresentanti degli attori politici libici si sono incontrati a Montreux dove sono state formulate raccomandazioni sulle questioni critiche necessarie per raggiungere una dichiarazione politica sulla crisi libica. Inoltre, le delegazioni dell'Alto Consiglio di Stato e della Camera dei Rappresentanti si sono incontrate a Bouznika, in Marocco, per discutere i criteri per la selezione delle posizioni sovrane. In questo contest, secondo Guterres, le dimissioni del governo parallelo ad interim dell'est della Libia avvenute il 13 settembre e l'annuncio del primo ministro Serraj, il 16 settembre, di cedere il potere entro la fine di ottobre, “forniscono ulteriore impulso agli attori libici per riprendere il dialogo politico e ritagliarsi un processo che ricondurrà il paese a una pace, stabilità e sviluppo sostenibili”. (segue) (Res)