Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite (3)

- Il segretario generale dell’Onu ha sottolineato che la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) sta attualmente preparando una serie di riunioni e consultazioni che faciliterebbero la ripresa di colloqui politici intra-libici inclusivi - a guida libica e di proprietà libica. Altro passo in avanti fatto dalle due parti in conflitto è stata la riunione dei rappresentanti della polizia e dell'esercito del Gna e dell'Esercito nazionale libico (Lna) si sono incontrati a Hurgada, in Egitto, sotto l'egida dell'Unsmil, per formulare raccomandazioni alle Commissioni militari congiunte 5 + 5, che dovrebbero riprendere le riunioni a Ginevra nelle prossime settimane. “Durante l'ultimo ciclo di discussioni in agosto, le parti hanno affrontato pressanti questioni di sicurezza e militari, comprese misure di rafforzamento della fiducia, accordi di sicurezza per una futura zona smilitarizzata, nonché i compiti e le responsabilità della Guardia delle strutture petrolifere”, ha dichiarato Guterres. (segue) (Res)