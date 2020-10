Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento il segretario generale dell’Onu ha ribadito come sia “in gioco il futuro della Libia" e ha invitato "tutti i libici a continuare a lavorare per un cessate il fuoco duraturo, a contribuire in modo costruttivo al Forum di dialogo politico libico facilitato dalle Nazioni Unite; e di agire sempre tenendo conto soprattutto degli interessi della popolazione del paese”. Guterres ha nuovamente lanciato un appello ai partecipanti alla videoconferenza “a incoraggiare e sostenere gli sforzi per la pace in Libia facilitati dalle Nazioni Unite, non solo a parole ma con i fatti”. Inoltre per Guterres “gli impegni presi alla Conferenza di Berlino sulla Libia da questo stesso gruppo nel gennaio di quest'anno devono essere sostenuti e attuati”. Tra questi anche “l'attuazione completa e incondizionata dell'embargo sulle armi del Consiglio di sicurezza. Le violazioni dell'embargo sono uno scandalo e mettono in discussione l'impegno fondamentale per la pace di tutti i soggetti coinvolti”. Guterres ha sottolineato inolte come le consegne straniere di armi e altro supporto militare debbano “cessare immediatamente”. Altri punti essenziali degli impegni di Berlino non ancora attuati sono il ripristino del giusto processo e la prevenzione della detenzione arbitraria attraverso l'istituzione di un sistema di controllo giudiziario. (segue) (Res)