Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite (5)

- “Dobbiamo unirci per ripristinare la capacità della Libia di fornire servizi di base e sicurezza alla sua popolazione, le cui condizioni di vita sono continuamente peggiorate, non solo a causa del conflitto ma anche a causa della cattiva governance e della corruzione dilagante”, ha aggiunto Guterres. “Il popolo libico continua a sopportare il peso maggiore del conflitto e ora deve affrontare l'impatto potenzialmente devastante della pandemia Covid-19”, ha proseguito Guterres, sottolineando la necessità di “una revoca immediata, permanente e incondizionata del blocco alla produzione e alle esportazioni di petrolio del paese, che ha avuto un impatto paralizzante sull'economia”. Altro punto fondamentale, toccato dal segretario generale Onu è quello del traffico di esseri umani, con le reti che “devono essere smantellate immediatamente” e i rifugiati e migranti tenuti in detenzione in condizioni disumane dovrebbero essere rilasciati e dotati di un riparo sicuro”. Guterres ha lanciato un nuovo appello alla comunità internazionale a fornire più luoghi di reinsediamento ed evacuazione per i rifugiati e i richiedenti asilo bloccati in Libia. “Ciò aiuterà a prevenire i movimenti in avanti e pericolosi di rifugiati e migranti attraverso il Mediterraneo centrale e metterà fine ai rimpatri non sicuri in Libia, che tutti sappiamo non è un luogo sicuro di sbarco”, ha precisato. (segue) (Res)