Libia: Guterres, risoluzione crisi resta priorità delle Nazioni Unite (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres è tornato nuovamente sui drammatici episodi di Tarhuna, dove lo scorso giugno sono state scoperte diverse fosse comuni, sottolineando come “la responsabilità per le violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario è l'unico modo per garantire la giustizia”. Per Guterres “la Missione conoscitiva, istituita dal Consiglio per i diritti umani a giugno, è un passo fondamentale e positivo in tal senso”. Infine, il segretario generale dell’Onu ha rivelato che l'audit di revisione finanziaria internazionale avviato dall'Unsmil in agosto, con il supporto dell'Economic Working Group, svolgerà un ruolo importante nel creare la fiducia necessaria per un dibattito aperto sull'allocazione trasparente delle risorse durante il dialogo economico intra-libico. “Le Nazioni Unite continueranno a guidare e facilitare il dialogo aperto per costruire stabilità, sicurezza e unità nazionale tra le parti libiche, con il sostegno della comunità internazionale. I nostri sforzi sono stati perseguiti in stretta collaborazione con tutti voi. Vorrei salutare in particolare gli sforzi dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi”, ha concluso Guterres. (Res)