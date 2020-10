Ue: Gentiloni, ambiziosa agenda dei lavori approvata da Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo ha approvato il programma di lavoro e si tratta di "un'agenda ambiziosa". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa dopo la riunione in videoconferenza dell'Eurogruppo. "Si tratta di un'agenda adeguatamente ambiziosa per i prossimi nove mesi, che ovviamente sarà un periodo molto impegnativo, anzi cruciale. Dobbiamo guidare l'economia europea attraverso queste acque agitate e inesplorate", ha detto. "Ciò significa prima di tutto mettere in funzione con successo il Recovery and Resilience Facility, ma dobbiamo anche compiere progressi decisivi su priorità di lunga data, in particolare il rafforzamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali", ha aggiunto Gentiloni spiegando che su questo lavoro su può contare "sul sostegno molto forte" dell'esecutivo europeo. (Beb)