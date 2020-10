Spagna: ministra Difesa, comunità Marid non prende in considerazione aiuto dei militari contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha accusato la Comunità di Madrid di "non aver preso in considerazione" l'offerta del governo di coinvolgere le Forze armate nella lotta contro il coronavirus e di aver preferito, invece, rivolgersi ai tribunali per contrastare le misure adottate dall'esecutivo per tentare di arginare la diffusione dei contagi. La ministra ha evidenziato che Madrid ha chiesto solamente 150 dei 2 mila militari specializzati nel tracciamento dei contagi offerti dal governo, contro i 180 sollecitati dalla Galizia ed i 360 dell'Andalusia. Robles, infine, dopo aver invitato a mettere da parte il confronto politico, ha ribadito la disponibilità a collaborare in compiti come la disinfezione dei servizi essenziali o infrastrutture critiche, i trasferimenti o l'installazione di tende od ospedali da campo. (Spm)