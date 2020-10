Camera: Fico, auguri ai due deputati positivi al Covid-19, proseguiremo attività nel rispetto delle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, osserva su Facebook: "In queste ore due parlamentari sono risultati positivi al Covid-19 e a loro auguro una pronta guarigione. Ringrazio il collegio dei Questori e gli uffici della Camera che in collaborazione con l'autorità sanitaria sono al lavoro per il tracciamento dei contatti e dunque per l'attuazione dei protocolli previsti. La Camera dei deputati - continua la terza carica dello Stato su Facebook - proseguirà la sua attività nel rispetto delle regole in maniera attenta e scrupolosa. E dunque domattina sono previste le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza in vista del nuovo dpcm sulle misure anti-Covid, rispetto al quale sarà il Parlamento nella pienezza delle sue funzioni a dare le proprie indicazioni. Mercoledì invece ci sarà l’esame della relazione della commissione Politiche Ue sulla partecipazione dell'Italia al Programma Ue 2020. Infine - conclude Fico - toccherà all'esame del decreto Agosto. Abbiamo invece rinviato la relazione della Bilancio sul Recovery fund, originariamente prevista per domani, ma che si svolgerà probabilmente già la prossima settimana". (Rin)