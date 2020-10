Ue: Gentiloni, flessibilità è fondamentale per politiche fiscali nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio dalla fase pandemica a quella successiva non sarà netta, ma graduale, ed è probabile che l'incertezza rimarrà elevata per qualche tempo, pertanto, "l'agilità e la flessibilità saranno fondamentali" nella progettazione e nell'attuazione delle politiche fiscali per e durante il 2021. Lo ha detto, nella conferenza stampa dopo i lavori in videoconferenza dell'Eurogruppo, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "La Commissione presenterà una serie completamente aggiornata di raccomandazioni per l'eurozona, come di consueto, a metà novembre. Chiaramente, molte delle raccomandazioni adottate lo scorso inverno rimangono nel complesso rilevanti, anche se il contesto economico è cambiato", ha detto Gentiloni ricordando la lettera inviata dalla Commissione europea a tutti i ministri delle Finanze dell'Unione europea per fornire indicazioni, "mentre stanno preparando i loro bilanci nazionali per il 2021". Gentiloni ha sottolineato che la clausola di salvaguardia generale (la General Escape Clause) del Patto di stabilità e di crescita "rimarrà attiva nel 2021" e che le politiche fiscali dovrebbero "continuare a sostenere la ripresa l'anno prossimo", sia a livello dell'area dell'euro che nei singoli Stati membri. "Le misure fiscali appropriate per sostenere la ripresa dovranno essere scelte con attenzione. Il principio di base, come spiegato nella nostra lettera, è che le misure dovrebbero essere ben mirate e temporanee. Il loro utilizzo e la loro efficacia dovrebbero essere riesaminati regolarmente", ha spiegato. (segue) (Beb)