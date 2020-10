Ue: Gentiloni, flessibilità è fondamentale per politiche fiscali nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gentiloni, c'è ovviamente una differenza tra una politica fiscale volta ad affrontare l'emergenza e una che si concentra sul raggiungimento di una ripresa durevole. "La rilevanza di questi due tipi di politica fiscale nel 2021 dipenderà dalla traiettoria del virus. Entrambi possono effettivamente coesistere e probabilmente dovranno. Perché il passaggio dalla fase pandemica a quella post-pandemica non sarà netta. Sarà graduale. È probabile che l'incertezza rimanga elevata per qualche tempo. Pertanto, l'agilità e la flessibilità saranno fondamentali nella progettazione e nell'attuazione delle politiche fiscali per e durante il 2021", ha continuato il commissario europeo. "Naturalmente, lo strumento per la ripresa e la resilienza fornirà anche un impulso positivo a livello dell'area dell'euro e accrescerà la fiducia che è fortemente necessaria e riconosciuta dai mercati finanziari. Questo è il motivo per cui appoggiamo pienamente gli sforzi della presidenza tedesca (del Consiglio dell'Ue) per attuare il Next Generation Eu", ha concluso. (Beb)