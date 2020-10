Milano: Fidanza (fd'I), solidarietà a Sardone per gli insulti e le minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà da parte mia e di Fratelli d'Italia a Silvia Sardone per gli insulti irripetibili e le minacce ricevute solo per aver espresso la sua contrarietà alla costruzione di una moschea nella zona di via Novara, a Milano. Chi pensa di fermare con l'odio e la violenza chiunque chieda regole e sicurezza sappia che non arretreremo. E di certo non arretrerà Silvia, che di queste battaglie ha fatto ragione del suo impegno politico a Milano e in Europa". Lo dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, commentando le minacce ricevute dall'europarlamentare e consigliere comunale milanese Silvia Sardone. (Com)