Nadef: bozza, con peggioramento pandemia calo del Pil stimato a 10,5 per cento

- In presenza di uno scenario sfavorevole relativamente al corso della pandemia, con la conseguente imposizione di nuove misure restrittive, la previsione annuale di caduta del Pil per il 2020 scenderebbe dai nove ai 10,5 punti percentuali, mentre la crescita nel 2021 si attesterebbe all'1,8 per cento contro i 5,1 punti percentuali inizialmente stimati. È quanto si legge nella bozza della Nota di aggiornamento al Def di cui Agenzia Nova ha preso visione. (Rin)