Grecia: Gentiloni, compiuti buoni progressi in piano di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha compiuto buoni progressi nell'attuazione dei suoi impegni di riforma, in particolare nella revisione della normativa in materia di insolvenza; nell'introduzione di un nuovo programma di lavoro a tempo ridotto e nelle misure adottate nei settori della concessione di licenze per gli investimenti, del settore energetico e della pubblica amministrazione. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in merito al settimo rapporto sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia. "La nostra conclusione è che, date le circostanze, la Grecia ha compiuto buoni progressi nell'attuazione dei suoi impegni di riforma. La pandemia ha portato ad alcuni ritardi inevitabili con determinate azioni ma la Grecia ha ancora compiuto progressi significativi su una serie di importanti riforme negli ultimi mesi", ha dichiarato Gentiloni. "Mi riferisco in particolare alla revisione della normativa in materia di insolvenza; all'introduzione di un nuovo programma di lavoro a tempo ridotto, che sarà sostenuto da Sure" il programma europeo a sostegno di strumenti come la cassa integrazione "e alle misure adottate nei settori della concessione di licenze per gli investimenti, del settore energetico e della pubblica amministrazione", ha spiegato Gentiloni. "Continueremo ovviamente a collaborare strettamente con le autorità greche nelle prossime settimane in modo che si possano compiere progressi anche nei settori in cui è necessario un ulteriore lavoro", ha concluso il commissario europeo aggiungendo che l'ottava relazione sulla sorveglianza rafforzata è prevista per novembre e sarà sulla base di tale relazione che l'Eurogruppo deciderà sulla prossima serie di misure sul debito per la Grecia. (Beb)