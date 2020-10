Kosovo: presidente Associazione veterani Uck comparirà oggi davanti alla Corte speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri in un dibattito su “Dukagjini Tv”, il membro anziano del movimento Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha dichiarato che il primo ministro Avdullah Hoti dovrebbe rivolgersi ai tribunali in merito al loro mandato. "La Corte speciale non possono essere aboliti. Il loro mandato potrebbe essere scaduto, ma questo non interrompe il loro lavoro. Il primo ministro dovrebbe rivolgersi alla Corte speciale e sollevare la questione del loro mandato. Il governo dovrebbe valutare se ci sono motivi legali per la proroga del loro mandato e non restare a guardare come un semplice spettatore", ha detto Konjufca. Milovan Drecun, presidente della commissione del parlamento serbo per il Kosovo, ha affermato di aver collaborato con alla Corte speciale. In un'intervista con un’emittente televisiva serba, Drecun ha detto di aver avuto frequenti incontri con i pubblici ministeri della Corte speciale e di aver fornito loro numerosi documenti. Drecun ha anche affermato di aver ricevuto una lettera di apprezzamento dall'ex procuratore capo, David Schwendiman. (segue) (Alt)