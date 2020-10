Kosovo: premier Hoti, Associazione comuni serbi è questione chiusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal portavoce della Commissione Ue, Peter Stano, il dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione europea non è in crisi e tutte le parti sono determinate ad andare avanti. "Non abbiamo mai annunciato che ci sarebbe stato l'incontro ad alto livello lunedì", ha detto. "Il dialogo continua. L'incontro degli esperti a livello di capi negoziatori lunedì 28 qui a Bruxelles è un esempio concreto del fatto che il dialogo procede", ha aggiunto. In agenda ci saranno le questioni delle reciproche richieste finanziarie e di proprietà, ma non quelle di accordi per le comunità non maggioritarie "perché una parte non è ancora pronta a discuterne", ha spiegato il portavoce. Ma questo tema "deve essere affrontato, come parte dell'accordo globale, così come è stato concordato nel primo incontro a luglio tra i leader al più alto livello e riconfermato all'ultimo incontro il 7 settembre a Bruxelles. Quindi il dialogo non è in crisi e stiamo procedendo. L'Ue è determinata e anche le due parti sono impegnate ad andare avanti", ha sottolineato Stano. (segue) (Kop)