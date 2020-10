Kosovo-Israele: colloquio tra ministri Esteri, capo diplomazia di Pristina invitata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj-Stublla ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo israeliano Gabriel Ashkenazi. Il colloquio è stato definito "storico" dalla stessa Haradinaj, che su Twitter ha sottolineato come questo rappresenti un importante passo avanti verso l'istituzione dei rapporti diplomatici tra Kosovo e Israele. "Ho assicurato il mio omologo israeliano sul fatto che il Kosovo è pienamente impegnato a costruire rapporti di cooperazione in tutti i settori di comune interesse, onorando i nostri grandi amici comuni degli Stati Uniti. Ho confermato al signor Ashkenazi il nostro obiettivo di aprire un ambasciata a Gerusalemme", ha dichiarato la ministra kosovara annunciando di essere stata invitata dall'omologo in visita in Israele. (segue) (Kop)