Kosovo-Israele: colloquio tra ministri Esteri, capo diplomazia di Pristina invitata a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele dovrebbe riconoscere l'indipendenza del Kosovo nella prossime settimane, secondo quanto detto nei giorni scorsi dall'ambasciatore israeliano in Albania, Noah Gal Gendler. "Accadrà presto, questa è la mia opinione, ma ancora non è stata fissata una data", ha dichiarato l'ambasciatore commentando l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Pristina e Belgrado firmato lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca, che prevede anche lo spostamento dell'ambasciata serba in Israele da Tel Aviv e Gerusalemme ed il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Israele. Gendler ha confermato che Israele aprirà un'ambasciata a Pristina, ma non prima dell'avvio delle procedure per il riconoscimento. L'ambasciatore israeliano si è detto fiducioso che l'accordo firmato a Washington aiuterà Pristina e Belgrado nel percorso verso la stabilità e lo sviluppo economico. (segue) (Kop)