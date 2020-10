Kosovo-Israele: colloquio tra ministri Esteri, capo diplomazia di Pristina invitata a Gerusalemme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato in precedenza da una fonte dell’ufficio presidenziale serbo alla testata “Jerusalem Post”, se Israele riconoscerà il Kosovo come Stato indipendente, la Serbia non sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme. La Serbia non rispetterebbe in questo modo uno dei punti annunciati nell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici con il Kosovo, firmato lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca, ovvero quello relativo allo spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. “La Serbia non sposterà la sede dell’ambasciata a Gerusalemme se Israele riconoscerà il Kosovo. Un atto del genere da parte di Israele intaccherebbe la stretta relazione con la Serbia e la situazione non sarebbe più la stessa”, ha detto la fonte della presidenza serba, che ha sottolineato come un apertura del genere verso il Kosovo sarebbe simile ad un riconoscimento unilaterale dell'indipendenza della Palestina. (segue) (Kop)