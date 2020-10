I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania-Kosovo: oggi riunione intergovernativa, prevista la firma di 15 accordi - I governi di Albania e Kosovo hanno in programma per oggi 2 ottobre una riunione intergovernativa nella quale dovrebbero essere firmati 15 accordi bilaterali. Lo riferisce la stampa di Tirana, secondo cui nella riunione sarà anche analizzato lo stato di attuazione degli accordi preliminari raggiunti nei mesi scorsi tra Albania e Kosovo. I due governi firmeranno un memorandum d'intesa per l'istituzione di un "corridoio digitale" sul 5G e sull'agevolazione degli spostamenti tra i due paesi. Un altro importante accordo che sarà firmato nella riunione intergovernativa Albania-Kosovo di oggi è relativo alla creazione di un gruppo di lavoro per l'istituzione di un Fondo per il sostegno della Valle di Presevo, l'area della Serbia meridionale a maggioranza albanese. (segue) (Res)