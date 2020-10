Usa-Albania: Trump ringrazia Rama per avere messo in luce “influenza maligna” della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ringraziato il premier albanese, Edi Rama, per la “leadership” dell’Albania nella regione dei Balcani e in Europa nel mettere in evidenza la “maligna influenza” della Cina. In una lettera inviata ieri da Trump a Rama, il capo di Stato Usa ha sottolineato l’impegno di Tirana nel mettere a nudo le “violazioni dei diritti umani e le pratiche di prestito predatorio” messe in atto dalla Cina nei Balcani e in Europa. Nella lettera, Trump afferma che "il vostro aperto sostegno alle reti di telecomunicazioni sicure sta dando un forte esempio e spero che Stati Uniti e Albania possano presto firmare un memorandum d'intesa sulla sicurezza delle reti 5G che apra la strada nei Balcani per fare lo stesso". Trump ha poi ringraziato il capo di governo albanese per aver sostenuto l’intesa per la normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo e “per il tuo forte sostegno agli accordi di Abramo, il passo più significativo verso la pace in Medio Oriente", in riferimento al recente accordo raggiunto alla Casa Bianca da Israele, Emirati Arabi e Bahrein per la normalizzazione delle loro relazioni.(Alt)