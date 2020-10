Albania-Kosovo: premier Hoti, nuovi accordi segnano salto di qualità nei rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Albania e Kosovo hanno in programma per oggi 2 ottobre una riunione intergovernativa nella quale dovrebbero essere firmati 15 accordi bilaterali. Nella riunione sarà anche analizzato lo stato di attuazione degli accordi preliminari raggiunti nei mesi scorsi tra Albania e Kosovo. I due governi firmeranno un memorandum d'intesa per l'istituzione di un "corridoio digitale" sul 5G e sull'agevolazione degli spostamenti tra i due paesi. Un altro importante accordo che sarà firmato nella riunione intergovernativa Albania-Kosovo di oggi è relativo alla creazione di un gruppo di lavoro per l'istituzione di un Fondo per il sostegno della Valle di Presevo, l'area della Serbia meridionale a maggioranza albanese. (Alt)