Balcani: Fassino a "Nova", fondamentale diplomazia economica dell'Italia nella regione (2)

- Secondo il presidente della commissione Esteri della Camera, “naturalmente siamo all'inizio di un percorso e occorre essere consapevoli della sua complessità, ma è importante che i due negoziati rimangano affiancati e procedano insieme. Penso sempre – prosegue Fassino - alle modalità di allargamento, negli anni '80, a Spagna e Portogallo che chiesero insieme di aderire e insieme entrarono nella Comunità economica europea. E poi dobbiamo anche avere un occhio agli altri quattro paesi che compongono quelli che chiamiamo Balcani occidentali". Secondo Fassino, "un decorso regolare per i negoziati con Albania e Macedonia del Nord non può che fungere da un buon viatico per i negoziati in corso con Serbia e Montenegro e per le prospettive future di inclusione di Bosnia e Kosovo. In questo contesto sarebbe un bel segnale che la prima conferenza intergovernativa con Albania e Nord Macedonia si realizzassero entro la fine dell'anno. Penso che l'attuale presidenza tedesca della Ue vorrà lasciare il segno su questo dossier, dal momento che la Germania è da anni in prima linea nel cosiddetto ‘processo di Berlino’. E l'Italia la sosterrà in tutte le sedi europee”, dichiara Fassino. (segue) (Res)