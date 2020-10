Nord Macedonia: Commissione sanitaria propone abolizione obbligo di test per i paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria della Macedonia del Nord contro le malattie infettive ha proposto oggi al governo l'abolizione dell'obbligo di test contro il coronavirus per chi entra nel paese da Montenegro, Serbia, Kosovo e Albania. Lo ha reso noto il ministro macedone della Salute, Venko Filipce, attraverso il proprio profilo Facebook. "Secondo le analisi non ci sono al momento indicazioni di un numero ingente di casi importati di Covid-19 da quei paesi", ha scritto Filipce. Secondo il ministro, infine, la commissione ha concordato sul fatto che non esistono rischi e che dunque è possibile aprire i confini con quei paesi. (Seb)