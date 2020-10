I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Farc ammettono responsabilità in omicidio Alvaro Gomez Hurtado - L’ex gruppo armato colombiano Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) ha ammesso la responsabilità nell’omicidio di sei persone, incluso quello del politico conservatore e giornalista Alvaro Gomez Hurtado, avvenuto il 2 novembre 1995. Lo ha reso noto in un comunicato la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo colombiano. L’omicidio di Alvaro Gomez Hurtado si inserisce nel quadro dello scandalo sui trasferimenti di denaro dal cartello di Cali alla campagna presidenziale di Ernesto Samper, nel 1994. In un editoriale sul quotidiano El Nuevo Siglo, Gomez Hurtado aveva criticato Samper arrivando a chiedere le sue dimissioni. In un intervento pubblicato sul quotidiano “El Tiempo” Mauricio Gomez, figlio di Alvaro Gomez Hurtado, ha scritto che il vero autore dell’omicidio di suo padre è il governo e ha parlato di indizi che portano a Ernesto Samper. L’ex capo dello stato, per parte sua, ha risposto attraverso un comunicato di “essere stato vittima degli insulti e delle calunnie della famiglia di Alvaro Gomez” e del “silenzio delle Farc sulla propria responsabilità in questo omicidio”. Nel 2001 Hector Paul Florez Martinez è stato processato per l'omicidio e condannato a 40 anni di carcere. La famiglia di Gomez Hurtado ha sempre sostenuto la sua innocenza chiedendo alla Corte suprema di rivedere il caso. (segue) (Res)