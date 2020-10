© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: in arrivo domani missione Fmi, focus su accordo ristrutturazione debito - Inizia domani la missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Argentina in vista di un nuovo programma per la ristrutturazione di circa 44 miliardi di dollari concessi a Buenos Aires nel 2018 attraverso un accordo di tipo Stand By (Sba). La task-force dell'Fmi, guidata dal venezuelano Luis Cubeddu e dalla statunitense Julie Kozack, sarà incaricata di revisionare i numeri del programma economico del governo di Alberto Fernandez e di constatare sul campo quali sono le principali problematiche a livello macroeconomico e strutturale. "Il nostro principale obiettivo è quello di sapere di più sul programma economico del paese con lo scopo ultimo di lavorare su politiche che assicurino una crescita sostenibile ed inclusiva", aveva affermato la settimana scorsa in una conferenza stampa il portavoce dell'istituto di credito con sede a Washington, Gerry Rice. (segue) (Res)