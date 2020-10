© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: presidente Giammattei guarito dalla Covid-19 - Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato di essere guarito dalla Covid-19, dopo essere risultato positivo al nuovo coronavirus lo scorso 19 settembre. Il capo dello stato, riferisce il quotidiano “Prensa Libre”, ha dato l’annuncio in un messaggio trasmesso in televisione nel quale ha esortato i cittadini a non abbassare la guardia. Lo stato di calamità “è terminato però la pandemia prosegue”, ha detto Giammattei. “Siamo in una fase in cui la responsabilità è condivisa”. Nel paese si registrano ad oggi oltre 93 mila casi, di cui 8.216 attivi. I decessi confermati legati al virus sono 3.293 alla data del 4 ottobre. (segue) (Res)