I fatti del giorno - America latina (4)

- Regno Unito: oro Banca Venezuela, corte d'appello accoglie ricorso di Caracas - La giustizia britannica ha accolto l'appello presentato dalla Banca centrale del Venezuela (Bcv), e sopeso la decisione che assegnava alla Banca d'Inghilterra la disponibilità di ampie risorse di oro rivendicate dal governo di Nicolas Maduro. L'oggetto del contendere sono lingotti dal valore stimato di 1,8 miliardi di euro, depositati a Londra e bloccati dal governo britannico che - attribuendo all'oppositore Juan Guaidò il ruolo di presidente "ad interim" del Venezuela - non riconosceva legittimità alla dirigenza della Bcv nominata da Maduro. La corte d'appello ha però riconosciuto oggi che l'aver riconosciuto "de jure" la carica di presidente a Guaidò non esclude il riconoscimento "de facto" di Maduro come capo dello stato. In altre parole, che Londra - al contrario di quanto stabilito da un tribunale di primo grado - non ha come interlocutore unico "inequivocabilmente" riconosciuto Guaidò: La corte ha quindi ordinato un supplemento di indagine per verificare esattamente i rapporti esistenti tra i due paesi e decidere chi potrà avvalersi dei diritti di proprietà dell'oro. (segue) (Res)