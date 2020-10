Comunali: Roggiani (Pd), oggi vincono i cittadini di Corsico e Legnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiudono 2 a 0 per il Partito Democratico i ballottaggi nella Città Metropolitana di Milano, con la vittoria di Stefano Ventura a Corsico e di Lorenzo Radice a Legnano. “Oggi è una giornata bellissima - dichiara la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani -. Vincono i corsichesi e i legnanesi, e vince un modo di amministrare trasparente e una politica dal volto gentile, a servizio dei cittadini. Abbiamo vinto a Legnano, un Comune per troppi anni ostaggio della mala politica e mala amministrazione, abbiamo strappato alla Lega una città e la abbiamo restituita alla sua comunità. Eravamo in pochi a crederci all'inizio, quando la giunta Fratus non voleva cedere, ma siamo stati più ostinati di chi le ha provate tutte pur di restare attaccato alla poltrona e, assieme al Comitato legalità, abbiamo portato avanti una battaglia per i cittadini nel nome della trasparenza e del rispetto per le istituzioni. Quella di oggi è la rivincita della politica - prosegue la segretaria dem - quella che include e non esclude, quella che pensa alle persone e non agli interessi personali. Lo straordinario risultato di oggi, a Corsico e Legnano, è stato possibile solo grazie al lavoro e alle energie spesi sul campo da parte di Stefano Ventura e Lorenzo Radice. Pancia a terra, con passione e tanta tenacia, per mesi, hanno raccontato alla loro comunità un progetto con al centro le persone, il rispetto per la legalità, l’attenzione ai giovani e ai fragili, la cura per l’ambiente, che oggi diventa realtà. Quella di oggi, per due città offese e trascinate al commissariamento, ha il sapore di una rinascita. Abbiamo messo insieme le energie migliori, coinvolto la società civile, e ce l’abbiamo fatta. Voglio ringraziare chi ha permesso tutto questo, Il PD di Corsico e Legnano, i candidati e la fantastica squadra di volontari, giovani e meno giovani, che hanno guidato una campagna elettorale difficile ma bellissima. E naturalmente non posso che congratularmi e fare loro i migliori auguri di buon lavoro ai neo sindaci, Stefano e Lorenzo, che sono certa faranno benissimo. Quello di oggi è un risultato forse inatteso e per questo ancora più straordinario, il cui merito è soprattutto loro” conclude Silvia Roggiani. (Com)