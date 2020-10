Comunali: Peluffo, il Pd vince e batte la Lega, ora Lombardia più contendibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima la vittoria a Mantova, Bollate, Segrate e Somma Lombardo. Oggi i risultati straordinari dei ballottaggi a Lecco, Legnano, Corsico e Saronno. Un grande successo dei neoeletti sindaci e insieme del Partito Democratico Lombardo, perno della coalizione di centrosinistra” lo dichiara il segretario lombardo del PD Vinicio Peluffo. “Abbiamo raccolto i frutti della buona amministrazione sul territorio e siamo stati ripagati per la nostra proposta politica aperta, inclusiva, riformista. Abbiamo battuto Salvini e la sua Lega fatta di slogan, selfie e social. Abbiamo sconfitto il partito che cerca consenso cavalcando le paure e le peggiori pulsioni. Abbiamo lasciato indietro quel Carroccio che non crede nell'Europa e va d'accordo solo con miopi governanti sovranisti. È evidente che la fiducia che i lombardi hanno messo nelle mani al PD e del centrosinistra ha invertito la tendenza, ora la destra si può battere. Anzi, si deve battere perché da oggi la Regione è ancora più contendibile di ieri” conclude Peluffo. (Com)