© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali, come si legge su alcune testate. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Le stesse fonti chiariscono anche che l'esecutivo non intende neppure anticipare l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco. (Rin)