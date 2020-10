Ue: Eurogruppo in corso, focus su priorità intervento Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso in videoconferenza la riunione dell'Eurogruppo. Sul tavolo l'adozione del programma di lavoro fino a giugno 2021, con le nuove priorità sotto la presidenza del ministro delle Finanze irlandese, Paschal Donohoe; le priorità d'intervento per la zona euro nel contesto della ripresa, alla luce dei preparativi in corso a livello nazionale per i piani per la ripresa e la resilienza e dei progetti di bilancio per il 2021. In agenda, anche la procedura di selezione di un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), a sostituzione del membro uscente, Yves Mersch, e la settima relazione sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia. Come di consueto, l'Eurogruppo farà il punto sull'evoluzione dei tassi di cambio negli ultimi mesi in vista delle prossime riunioni annuali del Gruppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. (Beb)