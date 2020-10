Energia: crisi petrolifera, la Nigeria spinge il settore del gas come alternativa agli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi sono stati confermati anche dal ministro delle Risorse petrolifere, Timipre Sylva, secondo il quale l'amministrazione guidata da(l presidente Muhammadu) Buhari ha ritagliato queste priorità strategiche al fine di promuovere la sostenibilità dell'economia nigeriana, aumentare la disponibilità di energia, creare posti di lavoro ben retribuiti e portare milioni di nigeriani fuori dalla povertà". Fra gli elementi che spingono le autorità di Abuja in questo progetto di sfruttamento del gas c'è inoltre la speranza che il settore rivitalizzato possa contribuire alla diminuzione del prezzo del petrolio, in un periodo particolarmente critico per il mercato mondiale. In questo senso Nnpc sta esaminando l'implementazione del piano generale del gas nigeriano come un modo per stimolare gli investimenti nel settore del gas naturale nel Paese. Un progetto che si intende per questo come un'iniziativa "di transizione" verso un futuro nel quale il gas naturale abbia un ruolo determinante per il settore energetico, a medio come a lungo termine. (Res)