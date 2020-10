Imprese: Intesa Sanpaolo completa squeeze out, titolo Ubi cancellato da listino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della conclusione dell'Opas su Ubi Banca, Intesa Sanpaolo ha comunicato oggi di aver effettuato il regolamento della procedura congiunta per esercitare il diritto di acquisto e adempiere all'obbligo di acquisto sulle rimanenti azioni di Ubi non detenute e ancora in circolazione. Stando al relativo comunicato stampa, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle azioni di Ubi Banca dalla quotazione sul mercato telematico azionario (il delisting) a decorrere dal 5 ottobre 2020. (Com)