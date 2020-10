Milano: Morelli (Lega), massima solidarietà a Sardone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà a Silvia Sardone per le gravissime minacce di stupro e di morte ricevute per essersi opposta alla costruzione di una nuova moschea a Milano. Chi pensa di imporre le proprie idee in questo modo se ne faccia una ragione: La Lega porterà avanti questa battaglia fino alla fine e senza arretrare di un millimetro". Lo dichiara in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino. (Com)