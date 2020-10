Roma: Gasparri (FI), Raggi non controlla assembramenti e abbandona anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incapacità della giunta Raggi a gestire l’emergenza sanitaria, si manifesta nell'assoluta mancanza di controlli nei luoghi e nelle ore della movida". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Proprio quando aumentano i contagi, specie tra la popolazione più giovane, si registrano puntualmente assembramenti incontrollati di gruppi di ragazzi privi dei dispositivi di prevenzione - aggiunge Gasparri -. Roma è avvolta in un clima di preoccupazione che coinvolge le famiglie e gli esercenti. Il distanziamento prescritto non è osservato nemmeno sui mezzi pubblici. Negli autobus, nelle stazioni metro e sui treni, il numero delle persone presenti supera la misura consentita. Grave anche la condizioni di vivibilità degli anziani. Le categorie sociali più deboli sono rimaste prive dei 150 Circoli di Roma a loro dedicati. Una situazione che ha creato disagi alle famiglie e alle persone in difficoltà, spesso prive di punti di riferimento fisici. La Raggi ha abbandonato gli anziani al loro destino, negando la possibilità di ricevere cura e assistenza nei Centri romani. Tutto resta chiuso, anche la speranza di poter riprendere una vita normale. Attendiamo dalla Sindaca fatti, convincenti e visibili. E’ in gioco la tutela della salute pubblica", conclude Gasparri. (Com)