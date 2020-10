Coronavirus: stabile il numero dei nuovi contagi, diminuiscono i tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi contro i 2.578 di ieri. I decessi sono 16, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.002. Diminuiscono i tamponi effettuati, da 92.714 di ieri a 60.241 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 232.681 (+767), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 58.903 (+1.474). Al momento sono 3.487 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 323 persone, 20 in più rispetto a ieri. Sono poi 55.093 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (431), la Lombardia (251), il Lazio (248), il Veneto (230). Nessuna Regione è a contagi zero. (Rin)