Cipro, l'ambasciatore a Nova: "Dall'Ue un messaggio alla Turchia per fermare attività illegali"

- Dall’Unione europea è arrivato un forte impegno in funzione della ripesa del dialogo ed a favore della fine delle “azioni illegali” da parte della Turchia nel Mediterraneo orientale. Ma “se entro dicembre la Turchia non agirà in questa direzione, l’Ue reagirà con tutti i mezzi a sua disposizione”. Lo ha detto l’ambasciatore cipriota in Italia, Minas Hadjimichael, commentando ad “Agenzia Nova” le conclusioni adottate al Consiglio europeo straordinario dell’1 e 2 ottobre in merito alla Turchia. Ribadendo il pieno sostegno e solidarietà a Grecia e Cipro, il Consiglio europeo ha prodotto una decisione che fornisce una prospettiva "nel dare seguito allo sforzo cipriota di iniziative per la cessazione delle azioni illegali e, ancora più importante, la ripresa del dialogo”, ha detto Hadjimichael. L’ambasciatore ha poi ricordato che il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, ha accolto con favore i risultati della sessione dedicata alle tensioni nel Mediterraneo orientale da parte del Consiglio Ue. I leader dei 27 Stati membri hanno concordato di chiedere alla Turchia di accettare l’invito del governo di Nicosia a prender parte al dialogo per la delimitazione delle zone marittime tra i due Paesi. In particolare l’ex ambasciatore di Cipro all’Onu ha osservato che il Consiglio ha espresso il proprio sostegno a favore di una rapida ripresa dei negoziati e per una soluzione complessiva della questione di Cipro sulla base della risoluzione dell’Onu ed in accordo ai principi comunitari. "A tal fine l’Ue si dice pronta a contribuire attivamente ai negoziati nominando un rappresentante in una nuova sessione per Cipro”, ha sottolineato Hadjimichael, secondo cui adesso ci sono “tutti gli elementi necessari sul tavolo e sta ora alla Turchia decidere cosa fare, quale strada intraprendere”. Secondo il capo della missione diplomatica di Cipro in Italia, le sanzioni contro la Turchia - spesso invocate non solo da Nicosia o Atene – “non sono un mezzo di per sé”. Infatti, "ciò che succede ora è la creazione di una road map con il bastone e la carota e un faccia a faccia nelle relazioni tra Ue e Turchia”, ha ribadito Hadjimichael. “Se la Turchia auspica iniziare una discussione costruttiva sulle sue relazioni con l’Ue deve allora porre fine alle sue azioni illegali nel Mediterraneo orientale e dialogare con la Repubblica di Cipro”, ha aggiunto.Oltre all’Unione europea anche gli Stati Uniti hanno fatto appello per la ripresa del dialogo per le questioni aperte nel Mediterraneo orientale sui confini marittimi e lo sfruttamento degli idrocarburi. La recente visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Cipro, ha rimarcato Hadjimichael, ha dimostrato “l’interesse di Washington per la situazione nella regione, confermando allo stesso tempo un continuo rafforzamento delle relazioni bilaterali fra Cipro e Stati Uniti, in particolare nel campo della politica della sicurezza”. Il diplomatico ha evidenziato come Pompeo abbia ribadito la posizione degli Stai Uniti, “secondo cui le dispute, incluse quelle marittime, possono essere risolte pacificamente attraverso la diplomazia, senza ricorrere a tattiche e metodi di intimidazione, utilizzati invece, come tutti sappiamo, dalla Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro”. Nel suo incontro con Pompeo, ha chiarito l’ambasciatore, il capo di Stato cipriota Anastasiades ha pienamente sostenuto questa posizione e sottolineato “la sua proposta di risolvere le questioni in sospeso con la Turchia sia attraverso il dialogo bilaterale sia sottoponendole alla Corte internazionale, proposta, questa, ben accolta dall’Ue”. Infine Hadjimichael ha sottolineato come sia “chiaro a tutta la comunità internazionale, inclusi gli Stati Uniti e l’Ue, che la diplomazia delle cannoniere deve essere rifiutata e ci si aspetta una correzione a questo atteggiamento belligerante”. (Res)