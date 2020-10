Maltempo: Morassut (Pd), Salvini ignora procedure e disinforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut afferma che "Matteo Salvini, come molti altri, sembra non conoscere come funziona l’ordinamento del dissesto idrogeologico, il che stupisce, visto che è stato anche vicepresidente del Consiglio. Ad oggi, come ho spiegato più volte, le risorse erogate dal ministero dell’Ambiente sono rilevanti ed ulteriori ne arriveranno con la nuova programmazione dei Fondi per lo sviluppo e la coesione 2020/2027 e con il Piano per la ricostruzione. Il ministero - continua in una nota - non ha funzioni operative, le hanno invece le Regioni e i Comuni. L’obiettivo comune, che non ha colore politico - prosegue Morassut - consiste nel far crescere la capacità operativa e di spesa delle Regioni, dei Comuni e dei loro relativi uffici tecnici, in uno sforzo sinergico. Addossare colpe ai Comuni è sbagliato e nessuno lo ha fatto, ma non si può non conoscere il funzionamento delle procedure". (segue) (Com)