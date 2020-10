Terracina: Lollobrigida (Fd'I), congratulazioni e buon lavoro a neo sindaco Tintari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, rivolge le sue "congratulazioni" e fa gli "auguri di buon lavoro a Roberta Tintari, eletta oggi sindaco di Terracina. La buona amministrazione, il buon governo e la coerenza di Fratelli d'Italia - continua il parlamentare in una nota - sono state ancora una volta premiate dai cittadini. Grazie anche a tutti quei candidati e militanti che si sono impegnati in prima persona per raggiungere questo risultato". (Com)