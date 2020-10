Nadef: bozza, modifiche a sentiero rientro del deficit necessarie per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo obiettivo programmatico del 2021 risulta superiore rispetto al livello di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento con l’approvazione dell’ultima Relazione (con cui il governo ha richiesto un ricorso ad un nuovo indebitamento per 25 miliardi nel 2020, 6,1 miliardi nel 2021, un miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025 e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026). Lo si apprende dalla bozza della Nota di aggiornamento al Def di cui Agenzia Nova ha preso visione. "Nel Programma di stabilità 2020, infatti, non è stato aggiornato il percorso programmatico per il triennio 2021-2023, ma è stato fornito un quadro semplificato per gli anni 2020 e 2021 in linea con le informazioni richieste dalla Commissione Europea", viene precisato nel documento. "La previsione per il 2021 del deficit con le nuove politiche di aprile è pari a 5,7 per cento, mentre il ricorso al maggior deficit per il 2021 autorizzato a fine luglio è pari a circa 0,4 punti percentuali del Pil: pertanto il nuovo obiettivo pari al sette per cento del Pil risulta superiore del deficit autorizzato di quasi un punto percentuale", prosegue la bozza, in cui viene aggiunto che similmente il nuovo obiettivo per il 2022 risulta superiore rispetto a quello precedente, stimabile partendo dall’obiettivo fissato nella Nadef 2019, pari a -1,4 per cento del Pil, e aggiungendo a tale stima l’ulteriore indebitamento complessivamente autorizzato dal Parlamento nell’anno in corso. Nella bozza viene quindi specificato che le modifiche apportate al sentiero di rientro del deficit sono motivate dagli interventi di stimolo necessari per sostenere la ripresa economica, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti finanziari introdotti a livello europeo in risposta alla crisi epidemiologica. Nel contesto descritto il governo conferma che l’obiettivo di migliorare il saldo strutturale nel medio termine rimane prioritario. (Rin)