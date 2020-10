Coronavirus: Fornaro (Leu), bene risposta sanitaria governo, ora accelerare su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "i dati sui nuovi contagi ci dicono senza ombra di dubbio che il Covid-19 circola ancora nel nostro Paese e in tutta Europa. In questa fase delicata e complessa - continua il parlamentare in una nota - ci sarebbe bisogno della massima unità istituzionale a tutti i livelli e non sparate su fantasiosi Stati di polizia o derive autoritarie. Il governo sta agendo in maniera trasparente a difesa dei cittadini italiani e, oggi più che mai, abbassare la guardia sarebbe un errore che pagheremo caro sia in termini sanitari sia in quelli economici". L'esponente di Leu sottolinea che "per superare questa crisi, però, è necessario serrare le file del governo e della maggioranza per dare le risposte, non solo sul piano sanitario, che il Paese attende per contrastare la crisi economica. La scrittura del Recovery plan utile per recuperare i ritardi strutturali del nostro Paese e l'attuazione del programma di governo, a cominciare dalla riscrittura dei decreti sicurezza, sono tra le priorità". (Com)