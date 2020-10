Perù: presidente Vizcarra, pronti a nuovo aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha dichiarato che il paese è pronto a un nuovo aumento dei contagi da nuovo coronavirus. Il capo dello stato, riferisce il quotidiano “El Comercio”, ha parlato durante una visita all’aeroporto internazionale Jorge Chavez in occasione della ripresa dei voli internazionali in programma oggi. “All’emergere dell’epidemia nel paese, a marzo, avevamo 100 unità di terapia intensiva, ora 1.700. Siamo più preparati. Avevamo duemila letti d’ospedale, ora 20 mila”, ha detto Vizcarra. Secondo stime citate dal capo dello stato “il 40 per cento della popolazione è stato contagiato” e per questo la percentuale dei cittadini vulnerabili alla malattia è inferiore rispetto a quella di altri paesi nell’eventualità di una seconda ondata. (segue) (Mec)