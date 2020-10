Nadef: bozza, spesa per pensioni salirà di 0,8 punti da qui al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno delle prestazioni sociali, le previsioni della spesa pensionistica continuano a scontare il sensibile aumento del numero di soggetti che accedono al pensionamento anticipato in virtù dei recenti cambiamenti normativi introdotti con la Legge di bilancio 2019 e altri provvedimenti attuativi, tra cui Quota 100. È quanto si legge nella bozza della Nota di aggiornamento al Def di cui Agenzia Nova ha preso visione. "Secondo la previsione a legislazione vigente, una crescita della spesa per pensioni più contenuta rispetto a quella dell’economia contribuirà a far scendere il rapporto tra tale spesa e Pil, dal 17,1 per cento del 2020 al 16,2 per cento nel 2023: cionondimeno, la spesa per pensioni a legislazione vigente nel 2023 risulterà più alta di 0,8 punti percentuali in rapporto al Pil in confronto al 2019", si legge nel documento. (Rin)