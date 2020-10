Israele: scontri tra polizia e partecipanti a funerale rabbino morto di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Ashdod si sono registrati scontri tra gli agenti della polizia e i partecipanti al funerale del rabbino chassidico Mordechai Leifer, deceduto all'età di 64 anni dopo aver contratto il Covid-19 due mesi fa. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la partecipazione al funerale è stata autorizzata, ma per un numero inferiore di persone. La polizia aveva consentito a circa 300-400 di prendere parte al funerale, ma, secondo le stime, il numero di persone che si sono effettivamente presentate è di circa 5.000. In Israele è attualmente in vigore una serrata per arginare la diffusione del virus e sono vietati assembramenti. I video del funerale pubblicati dal quotidiano israeliano "The Times of Israel" mostrano che, sebbene la maggior parte dei partecipanti indossasse maschere facciali, non sono è stata rispettata la distanza di sicurezza. Ashdod è uno dei focolai della diffusione del virus a causa dell'alto numero di contagi. Il parlamentare dell'opposizione Avigdor Liberman, leader del partito Yisrael Beytenu, ha accusato il premier Benjamin Netanyahu per quanto accaduto. "Le immagini che stiamo vedendo sono uno sputo in faccia all'intero paese. Il settore ultra-ortodosso sta cercando di raggiungere l'immunità di gregge a causa della resa di Bibi (soprannome di Netanyahu) e Gantz ai partiti ortodossi", ha scritto Liberman su Facebook. Le critiche nei confronti della comunità ultraortodossa sono aumentate negli ultimi giorni, dopo che alcuni dati mostrano come un numero significativo della comunita ha ignorato le restrizioni durante le vacanze di Sukkot. (Res)