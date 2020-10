Portogallo: presidente Rebelo per 110 anni Repubblica, "sovranità popolare è fonte di legittimità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 ottobre ci ricorda che la sovranità popolare "è la fonte di legittimità per chi governa e non ci sono egoismi particolari che costruiscono una Repubblica, cementano una democrazia, danno forza a una libertà e fanno vivere una patria". Lo ha affermato oggi il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, nel suo discorso per commemorare i 110 anni della nascita della Repubblica, elogiando l'unità del paese che ha permesso di affrontare un sfida altrimenti "impossibile" come quella della pandemia del coronavirus. "Dobbiamo continuare a sovrapporre l'interesse collettivo ai meri interessi personali, la solidarietà all'egoismo, il buon senso comunitario all'avventurismo individualista", ha sottolineato il capo dello Stato. (Spm)