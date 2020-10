Coronavirus: 167 nuovi contagi, 74 guariti e un decesso in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.089 casi di positività, 167 in più rispetto a ieri, di cui 84 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 77 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 85 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Si è registrato un decesso. Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.556, (+74 rispetto a ieri)". (Ren)