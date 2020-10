Nadef: bozza, intervento italiano per contrasto alla pandemia tra i più ampi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza epidemiologica scoppiata nei primi mesi del 2020 ha costretto il governo ad interrompere la promettente tendenza al ridimensionamento del disavanzo di bilancio manifestatasi nel 2019 per sostenere le spese necessarie a fronteggiare la pandemia e a mitigare gli effetti recessivi della crisi economica conseguente. È quanto si legge nella bozza della Nota di aggiornamento al Def di cui Agenzia Nova ha preso visione, in cui viene ricordato che dallo scorso marzo il governo ha chiesto tre volte al Parlamento l’autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine. "L’insieme degli interventi messi in atto dall’Italia è tra i più ampi a livello europeo, ed ha consentito di difendere la capacità produttiva del paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia: le risorse complessivamente stanziate nel corso del 2020 per reagire all’emergenza ammontano a cento miliardi di euro in termini di maggior indebitamento, pari a 6,1 punti percentuali di Pil", si legge nella nota. (Rin)