Speciale scuola: Pacifico (Anief), aumento stipendio potrebbe arrivare a 450 euro

- Potrebbe essere di 450 euro l’aumento per i docenti, "se soltanto fosse riconosciuto il rischio biologico insieme ai 100 euro già stanziati e altri 50 euro che potrebbero pervenire dalla nuova legge di bilancio". Lo afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, in un comunicato. "Allo stesso modo – continua - vanno approvate chiare disposizioni per attuare lo smart working e per il rinnovo del contratto, preludio al rinnovo delle norme e degli aumenti stipendiali. Si proceda, infine, alla stabilizzazione del personale che ha svolto almeno 36 mesi di servizio, come ci chiede la Commissione europea da oltre 20 anni, anche senza aspettare le ancora troppo discriminanti e pericolose procedure concorsuali da svolgere in piena pandemia". (Rin)