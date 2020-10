Speciale scuola: Azzolina, grazie insegnanti per soluzioni alternative a didattica durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all’istruzione a tutte le studentesse e agli studenti anche durante l’emergenza sanitaria. E' quanto ha scritto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook. "I rappresentanti dell’Unesco - ha proseguito la titolare del dicastero di viale Trastevere - nella loro dichiarazione congiunta di quest'anno, hanno ringraziato gli insegnanti anche per la capacità di trovare soluzioni didattiche innovative durante la crisi. Non posso che unirmi al loro messaggio". In queste settimane "i docenti hanno un compito altrettanto importante, quello di supportare ragazze e ragazzi nel rispetto delle regole. Questo ci consentirà di stare a scuola in sicurezza" ha aggiunto ricordando che "i dati ci dicono che, ancora una volta, stanno facendo un ottimo lavoro". "Grazie a loro ed insieme a loro stiamo affrontando questo periodo difficile, e insieme progetteremo, guardando oltre questa crisi, la scuola del futuro" ha concluso. (Rin)